Escasa cobertura en salud odontológica: “Vengo aquí porque en una clínica privada cobran 2,500 por pieza”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En un estrecho pasillo que conduce a la sala de odontología del centro de salud Alonso Suazo estaba sentado Melvin López. Permanecía allí desde las 7:00 de la mañana, después de haber recorrido media ciudad en un bus desde la populosa colonia Ulloa.

En su mano sostenía una frita de elote que mordía poco a poco, mientras esperaba de forma ansiosa que algún odontólogo saliera de la sala para decirle que era su turno.

No debía comer, ya que iba a uno más de sus tratamientos bucales, pero pasaban de las 10:00 de la mañana y su estómago ponía en evidencia que tenía hambre.

Pasaron aproximadamente 10 minutos desde que Melvin empezó a comer hasta el momento en el que salió una mujer con vestimenta hospitalaria a decirle que no lo atenderían porque “no había agua”.

“Tengo que levantarme a las 5:00 de la mañana para poder estar aquí a las 7:00 y venía solamente por una reparación de una molar”, dijo en tono molesto el hondureño de 24 años.

“Yo vengo aquí porque en la clínica privada me están cobrando 2500 por pieza. Yo no puedo pagar todo ese dinero, por eso vengo a este lugar y prácticamente no vengo a nada”, contunuó diciendo.

El joven lamentó que “hay días que son filas llenas, uno viene súper temprano y lo atienden tarde”.

Ese centro asistencial recibe en promedio a 50 personas en odontología, según afirmó la directora Lorena Mairena, aunque ese día solo inscribieron a seis y por los problemas de agua solo concretaron la cita de dos.

Melvin fue uno de los rezagados, pues estuvo más de cuatro horas esperando hasta que un profesional le informó que debía volver al día siguiente.

“Si ellos tienen algún problema, ellos tienen que avisar, no tienen que hacer esperar a la gente”, cuestionó en diálogo con EL HERALDO Plus.

+Análisis: Falta de médicos pone en jaque atenciones en hospitales de Honduras

El centro de salud Alonso Suazo —uno de los más antiguos de la capital— es de los pocos que cuentan con atención odontológica, una de las ramas de la salud fundamentales en el país, pero que tienen poca atención... y también personal.

Solo en ese centro asistencial trabajan 14 odontólogos. No es el único centro con pocos trabajadores de la salud en esta área, ya que a nivel nacional solo hay 266 odontólogos para 9.5 millones de hondureños, según cifras de la Secretaría de Salud actualizadas hasta julio de 2022.

La información, analizada por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, detalla que a nivel nacional existen 20,514 trabajadores de la salud contratados, pero que solo 1.2% son especialistas en odontología.