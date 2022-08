Centros de salud con poco personal en Honduras: “Hago el trabajo de cuatro médicos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un candado colgando de una puerta de malla metálica daba aviso de que el centro de salud de El Terrero, ubicado en San Buenaventura, Francisco Morazán, estaba cerrado.

El pasado 2 de agosto no hubo consulta. La gente que llegaba miraba el portón de ingreso cerrado y así, sin nada que preguntar, se daban la vuelta y regresaban a sus casas.

“Hace poco vino una señora a buscar a la doctora y no la encontró. Ella se regresó para su casa”, comentó al equipo de EL HERALDO Plus Angélica Montoya, una pobladora del lugar. La hondureña mencionó que la única doctora encargada de esa Unidad de Atención Primaria en Salud (UAPS) en El Terrero tuvo que realizar “unos pendientes a entregar, por eso no vino hoy”.

Cuando ocurren situaciones así la población prefiere regresar a sus casas y esperar un día a caminar horas o buscar una forma alterna para transportarse hasta otro centro asistencial. En emergencias deben buscar cómo llegar a la capital, pues el personal de la red no hospitalaria es completamente limitado, al punto que si no llegan un día, no hay atención.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (Sesal), en Honduras hay apenas 919 médicos trabajando de forma permanente en la red sanitaria no hospitalaria, es decir, en los centros de salud de las áreas urbanas y rurales. A ellos se suman 3,230 enfermeras, ya sean auxiliares o licenciadas.

Esto significa que las atenciones en centros asistenciales primarios son hasta tres veces más limitadas en comparación con los hospitales, pues la tasa de médicos y enfermeras por cada 10,000 habitantes apenas llega a 4.3 (hay cuatro médicos y enfermeras por cada diez mil personas).

