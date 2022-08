Blanca Munguía: “La red hospitalaria no es funcional”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras tiene una red hospitalaria “desarticulada y no funcional”, lo que provoca que los hospitales se saturen, consideró la directora de salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía.

La experta lamentó que el país sigue funcionando con hospitales que fueron creados cuando había menos población. Esto fue lo que le dijo al equipo de EL HERALDO Plus.

¿Cuáles son los principales problemas del sistema de salud?

La clara necesidad de más recurso y más talento en el país para dar respuesta a la población por varias razones, una es por el porcentaje de población que está bajo la responsabilidad del sector público. Dos es que Honduras tiene un sistema de salud curativo y no preventivo, entonces hay una demanda continua de atención.

Tercero es que la red hospitalaria está fragmentada, desarticulada, no funcional, entonces al no estar funcional la red los niveles se saturan, porque la población en búsqueda a su respuesta en salud se va a los hospitales y no busca ni los Centros Integrales.

¿Por qué la población no acude a los CIS, Cesamos ni Cesares?

Porque no hay capacidad, no hay suficiente médico, no hay medicamentos, atienden en un horario de 8:00 a 3:00 de la tarde y de lunes a viernes, entonces tenemos un sistema que no da respuesta a la población y la gente está obligada a ir a los hospitales.

¿La saturación en hospitales también podría estar relacionada con al aumento de población y la misma infraestructura del siglo pasado?

Si nos vamos a la historia, estos hospitales fueron creados hace muchos años, cuando la población era menos, cuando la respuesta que se necesitaba era menos. Ha crecido la población, hay mayores enfermedades por una serie de factores y se mantiene la misma infraestructura y aunque se aumente un poco el personal, sigue siendo insuficiente.

¿Qué representa que Honduras no alcance ni los estándares internacionales en cuanto a la cantidad de médicos por habitantes?

Eso nos dice lo desfasados que estamos. ¿Cómo entonces pretendemos tener una atención eficiente con un desfase de recurso de talento?

Tenemos menos personal y hay muchos factores en torno al modelo de salud que no contribuyen a la respuesta a la población. No tenemos una política pública que garantice la respuesta a la población

¿Qué se debe hacer para mejorar el sistema de salud?

Se habla de cinco problemas, uno de esos es el modelo de salud; mientras no trabajemos prevención, la demanda va a ser mayor. Otro problema son las especialidades, sería interesante saber si hay un plan de modelo generacional en las especialidades, cada vez se están jubilando y no tenemos el relevo generacional.

