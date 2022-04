Honduras ahora va a exportar médicos a España para que trabajen legalmente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A un poco más de dos meses de haber asumido como secretario de Salud (Sesal), José Manuel Matheu anunció que vienen proyectos para fortalecer la atención de los hondureños. El galeno conversó en su despacho con EL HERALDO y esto fue lo que dijo:

¿Qué significa para usted asumir la Secretaría de Salud tras haber estado hospitalizado por covid-19?

Es un gran reto pero también un sueño y era una obligación moral; en el momento que me la ofrecieron, si yo había criticado tanto al sistema que estaba, no podía fallarle a Dios que me dio la oportunidad de seguir viviendo e intentar venir a cambiar las cosas para beneficio de la población y no podía fallarme a mi mismo.

¿Cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado en la Sesal?

Lamentablemente, el país quedó en crisis financiera, no hay dinero para pagar las cosas principales que la Sesal tiene que cumplir, además, nos dejaron amarrados con una serie de nombramientos de más de 8,000 personas, tenemos que buscar los fondos para emplearlos.

¿Qué soluciones a la crisis han encontrado?

Gracias a Dios, la gente de la cooperación externa ha creído en nosotros y en este gobierno de doña Xiomara, se está volcando la cooperación externa.

¿Qué apoyo internacional se está recibiendo?

Estamos obteniendo vacunas gratuitas, la construcción de un hospital de politraumatología en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, con tasas de interés muy bajas, probablemente al 0.75%, el Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud será construido de manera gratuita y estamos coordinando para conseguir el equipamiento del mismo.