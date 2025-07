Marlon Lara: Sin votos no podemos proponer sustituto de Ana Paola Hall

"No podemos nosotros decir si vamos a proponer a una persona hasta no tener seguro que vamos a tener los 86 votos para nombrarla. Esa persona que surja tiene que ser un auténtico liberal, comprometido con los altos sagrados intereses del país", manifestó el reconocido líder de ese instituto político.

El parlamentario fue enfático al decir que "Libre lo que no quiere es que hayan elecciones y si hay elecciones quieren que se hagan a la medida de ellos, ellos poner todas las condiciones, pero eso no lo podemos permitir".

"Perfectamente. Mientras no llegue su renuncia al Congreso Nacional y no tengamos consenso, nosotros no vamos a aceptar su renuncia ni a poner en riesgo el proceso electoral, sabiendo que Libre va a querer sacar ventaja de esta situación condicionando los votos de ellos para que se ponga alguien que pueda aceptar órdenes del coordinador de Libre y no del Partido Liberal", adujo Lara.

El liberalismo ha planteado esa situación tras la dimisión de su representante en el CNE, pero ahora todo quedará a expensas de si se consiguen los 86 votos en la cámara legislativa para nombrar a un nuevo consejero de corte Liberal.