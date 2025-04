Marlon Lara: "Estamos solicitando a las FF AA que vayan al Congreso a dar una explicación"

"Eso fue derivado de un boicot que se suscitó producto de que muchos centros de votación no se habilitaron, sobre todo en San Pedro Sula y Tegucigalpa . Como todos sabemos, el material electoral fue entregado como debe ser por parte del Consejo Nacional Electoral a los militares, y estos nunca les dieron las órdenes a las personas que estaban en los buses de llevarlos a los centros de votación", indicó.

De cara a las elecciones generales del 30 de noviembre el diputado liberal, considera que es necesario que la oposición se aglutine en un solo bloque político para sacar del poder a Libre.

"Yo soy de las personas que creo que solo debe haber dos candidatos, esta no va ser una carrera de tres, debe haber solo dos candidatos el de ellos del oficialismo y el de la oposición. Y sí la alianza no se logra de derecho, se va lograr de hecho, es decir que la gente va decir yo no voy a desperdiciar mi voto, se lo voy a dar al partido que puede ganar y sacar a Libre del poder", señaló.