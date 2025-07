Incertidumbre por renuncia de Hall genera inestabilidad interna en el Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- Los desacuerdos en posturas partidarias entre algunos lideres políticos generan inestabilidad a lo interno del Partido Liberal a menos de cuatro meses para la celebración de las elecciones generales. La decisión de Ana Paola Hall se poner a disposición su cargo como consejera en el Consejo Nacional Electoral (CNE) desató un cisma a lo interno del liberalismo, respecto a si debe o no continuar la funcionaría en el órgano electoral. En un extremo el presidente del Consejo Central Ejecutivo (CCEPL), Roberto Contreras, advirtió durante las últimas horas al candidato presidencial, Salvador Nasralla, que en caso de brindar nuevamente a Hall, esto traerá repercusiones a su carrera política. “Los lazos de confianza se rompieron, nosotros ya no confiamos en las decisiones que pueda tomar una persona en un momento tan importante como un proceso eleccionario que nos avecina”, declaró el alcalde sampedrano. Contreras señaló que “yo ya le dije a Salvador Nasralla, si no querés a Maribel Espinoza por X o Y razón o que ella no acepte, que ponga a Jhosy Toscano que lo que tiene que poner Salvador allí es una persona de confianza de él”.

En sus declaraciones, el alcalde sampedrano reiteró se encuentra en pie de batalla para pelear por la inscripción de un nuevo representante del Partido Liberal, al mismo tiempo que arremetió en contra del diputado Marlon Lara a quien acusó de timorato. Respecto a las declaraciones vertidas por el presidente del CCEPL, el candidato liberal, Salvador Nasralla destacó que “yo le tengo mucho cariño al presidente del Consejo Central Ejecutivo, es un hombre trabajador como ninguno creo que la clase política tiene que aprender de Roberto Contreras la dedicación al trabajo”. Continuó: “Esa opinión que él da que me olvide de la presidencia que tú me dices yo no la escuché, no he tenido tiempo de escuchar son opiniones muchas veces impulsivas sin analizar completamente cuál es la verdadera situación”.

Este lunes Ana Paola Hall definirá el rumbo de su cargo

Dos días después de poner a disposición su cargo debido a presiones, Ana Paola Hall todavía no ha oficializado que posición adoptará si reculará a su dimisión o si formalizará la conclusión de su gestión en el CNE. Luego de haber sostenido una reunión con la todavía consejera, el candidato presidencial, Salvador Nasralla anunció que “la decisión la tomará ella el día lunes”. El aspirante presidencia reiteró que “ella va a convocar a los medios de comunicación para manifestar cuál es su posición, porque ella no ha renunciado, ella puso a disposición su cargo como representante del Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral, pero no ha hecho un documento, que fue lo primero que le pregunté yo, si tiene algún documento. No tiene ningún documento”.

El candidato a la presidencia por el Partido Liberal pormenorizó que la reunión con la consejera no fue fácil, ya que Ana Paola Hall se encuentra afectada emocionalmente por todo lo sucedido. En conversación con Hall, Nasralla le recomendó que “tome su decisión, según usted crea que va a soportar lo que está pasando ahorita que probablemente va a ser peor en los próximos cuatro meses. Entonces ella hará un acto de contrición y verá la decisión que toma”.

¿Es riesgoso sustituir a Hall en este momento?

Aún incierto el rumbo que tomará la renuncia de Ana Paola Hall, sectores considera que a escasos cuatro meses de las generales hacer la sustitución de uno de los consejeros podría ser riesgoso. “Me parece que lo más saludable y conveniente para la democracia y la estabilidad del país es que ella permanezca en su cargo y termine el período”, señaló el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar. A su juicio, Aguilar avizoró que la eventual salida de la consejera no solo debilitaría al órgano electoral, sino que también generaría incertidumbre institucional. Además reiteró que en caso de que Ana Paola Hall siga con su postura de dimitir, lo más conveniente sería cuando ya haya terminado el proceso.

“Incorporarse a una institución como el CNE no es fácil, especialmente a estas alturas del proceso”, advirtió. Por su parte, el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara consideró que "ese sería el peor escenario, que se llegue a dar la renuncia de la doctora Ana Paola Hall, porque ahí ya le damos participación a Libre y van a querer apoyar la renuncia, pero no va querer nombrar el sustituto que tiene derecho el Partido Liberal y prácticamente nos quedaríamos sin consejero". A la espera de lo que pueda suceder el próximo lunes respecto a la renuncia o no de Ana Paola Hall, el exmagistrado del TSE, Arístides Mejía aseguró es contraproducente en este momento pensar en un cambio, no obstante, confía que los desacuerdos no perjudiquen el proceso electoral. "Es es contraproducente estas alturas estar pensando en un cambio de un consejero electoral. Es simplemente un tropezón, pero eso no va a detener el proceso, lo vamos a solucionar", aseveró Nasralla, por su parte, apuntó directamente a dirigentes de Libre, incluyendo al consejero del CNE, Marlon Ochoa, y a la candidata presidencial Rixi Moncada sobre la crisis electoral. Dijo que ellos están poniendo el futuro económico del país en juego. “La vida económica de Honduras depende de las remesas que vienen de USA y del café que nos compra Europa. Nuestro proceso electoral debe ser transparente. Si es como el de Venezuela, ustedes condenarán a 10 millones de hondureños a pasar hambre para siempre”, escribió Nasralla en X. El aspirante liberal acompañó su denuncia con un documento que menciona al senador estadounidense Marco Rubio, en el que se alude a un cambio de postura de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, sobre su política exterior y la forma en que se pronuncia respecto a comicios en otros países.

Desde ya Libre condiciona su apoyo

Si la decisión de Ana Paola Hall de poner su cargo dentro del Consejo Nacional Electoral a disposición llega al Congreso Nacional, la falta de consenso entre bancadas políticas podría obstaculizar el proceso y generar más zozobra sobre el desarrollo de las elecciones generales programadas para el próximo 30 de noviembre. Aunque la decisión aún no ha sido presentada formalmente ante el Legislativo, su eventual aprobación implicará la necesidad de elegir de inmediato a un sustituto en representación del Partido Liberal de Honduras, para lo cual se requieren 86 votos. La actual composición del Congreso es lo que evidencia lo complejo del panorama, pues el Partido Nacional cuenta con 43 diputados, el Partido Liberal con 32, Libre con 44, el Partido Salvador de Honduras (PSH) con 7, mientras que el Partido Anticorrupción (PAC) y la Democracia Cristiana (DC), ahora independiente, suman un voto cada uno.