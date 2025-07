Si renuncia de Hall llega al Congreso, liberales necesitarían a Libre para sustituirla

De esa forma, Libre asegura que el sistema actual garantiza principios de transparencia, no obstante, exige compromisos firmes que aseguran no se realizarán cambios que eliminen el uso de software en la transmisión de resultados, ni que permitan posibles interferencias en manos de la ‘“manipulación política’’.

“La renuncia de Hall nos lleva a una crisis en la que el único que gana es Libre. El Partido Nacional sí acompaña la aceptación de renuncia, pero si en el mismo acto se nombra simultáneamente el sustituto que proponga el Partido Liberal. Y esperamos que el Partido Liberal proponga a alguien comprometido con el país, con la democracia, y que no llegue a hacerle más mandados a Libre", explicó Zambrano.

El líder de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que su partido está dispuesto a respaldar la salida de Hall, siempre y cuando su antecesor se nombre de manera inmediata y no esté afiliado a los intereses del partido oficialista.

Aunque la decisión aún no ha sido presentada formalmente ante el Legislativo, su eventual aprobación implicará la necesidad de elegir de inmediato a un sustituto en representación del Partido Liberal de Honduras (PL), para lo cual se requieren 86 votos.

Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal, puso su cargo a disposición luego de varias semanas de tensiones internas relacionadas con las condiciones para implementar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Tanto Hall como la consejera Cosette López manifestaron su respaldo a que el TREP contemple una verificación manual de las actas. Mientras que Marlon Ochoa, representante de Libre, sostiene que el proceso debe ejecutarse exclusivamente por vía digital, sin intervención humana. Esta diferencia de criterios provocó un estancamiento indefinido en el funcionamiento pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tensión que creció aún más luego que Ochoa se negó repetidas veces a integrar el pleno, al igual que los consejeros suplentes afines a Libre, situación que desencadenó paralización en las decisiones clave del cronograma electoral.

El jueves 17 de julio, la bancada del Partido Liberal se reunió el jueves a partir de mediodía hasta pasadas las 4:00 de la tarde en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) con propósito de abordar la crisis interna generada por la supuesta renuncia de Ana Paola Hall al CNE.

A pesar de eso, al interior del Partido Liberal persisten posturas encontradas en torno a la decisión de Hall. Algunas figuras políticas como el diputado Marlon Lara y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras —quien también preside el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL)—, se oponen a su renuncia, argumentando que la falta de los votos necesarios para elegir a su sustituto podría generar, tal como lo advirtió el diputado de Libre, Obed López, una situación forzada por el oficialismo.

“Me imagino que Ana Paola quiere renunciar por el ambiente que se está viviendo en el CNE, pero yo he tomado una posición particular de estar en contra de que ponga la renuncia, porque conozco el procedimiento y sé que no vamos a tener esos votos así, ya que Libre va a querer sacar partida de él”, expresó Lara.

Contreras, por su parte, aseguró desconocer si Hall actuó bajo presión o bajo la línea ideológica de Libre, pero aclaró que “sus declaraciones no las respalda ni el Partido Liberal ni el Consejo Central Ejecutivo”.

“Le manifestamos todo nuestro respaldo, de hecho, hasta se le compró carro blindado, se le asignó seguridad y ahora sale con esta sorpresota. Ella ha cavado su tumba política dentro del Partido Liberal y toda Honduras con esta postura", agregó.

En contraste, figuras como la diputada Maribel Espinoza y Salvador Nasralla, actual candidato presidencial liberal, señalaron que no pueden ejercer presión sobre Hall en medio de la tensión que rodea al Consejo Nacional Electoral. Esta tensión, según relataron, incluye la presencia de colectivos de Libre en reuniones internas y tomas de instalaciones, de las cuales han tenido que salir "escapando".

“Lo que no queremos es que se aproveche Rixi Moncada (candidata presidencial de Libre) a decirle a los diputados de Libre que no voten para que el Partido Liberal no tenga representante, porque eso es lo que andan buscando, quieren que Nasralla otra vez participe solo”, expresó.

Nasralla también reconoció que aún no han tenido un acercamiento directo con Hall, aunque no descarta visitarla en su casa para coordinar que su salida del CNE se concrete junto al nombramiento de su sucesor. Donde la diputada Maribel Espinoza, Jhosy Toscano y Mauricio Villeda circulan como los principales actores que podrían representar la bancada Liberal ante el órgano electoral.

Pese a eso, el artículo 34 de la Ley Electoral establece limitaciones claras para integrar órganos electorales, donde se prohíbe que funcionarios públicos, empleados estatales o candidatos inscritos a cargos de elección popular formen parte del CNE, ya sea como miembros propietarios o suplentes. Por tanto, quienes actualmente figuran como posibles reemplazos tendrían que renunciar a sus cargos actuales o a sus aspiraciones políticas, o bien, el Partido Liberal deberá presentar nuevas opciones.

Por su parte, el diputado Yuri Sabas responsabilizó al gobierno por la crisis institucional que atraviesa el CNE, acusándolo como una estrategia para desviar la atención de asuntos sensibles como la corrupción y las promesas incumplidas.

“Lo que está sucediendo en el país es por los resultados de los sondeos electorales. Como él (Salvador Nasralla) está ganando, están moviendo todas las instituciones para generar incertidumbre. El gobierno quiere generar caos para que la gente se distraiga del tema de Sedesol, de la CICIH, de todas las promesas incumplidas”, dijo.

En esa misma línea, el expresidente del CCEPL, Yani Rosenthal, reconoció que incluso con el respaldo del Partido Nacional y parte de la bancada del PSH, será indispensable contar con votos de diputados de Libre para alcanzar los 86 sufragios necesarios en el Congreso Nacional.

Donde hizo un llamado a la clase política a actuar con responsabilidad. “Hay que comprender la magnitud de esta situación que estamos viviendo. Es importante que, si Hall decide renunciar, se le sustituya rápidamente por otro funcionario y no se deje a la deriva al CNE, que es el árbitro electoral del país”, opinó.