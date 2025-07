Crisis en CNE: oposición se debate entre persuadir a Hall o sustituirla

Un día después del repentino anuncio de poner a disposición su cargo en el CNE sin consensuarlo antes con su partido y apegándose al discurso oficialista, las autoridades del Partido Liberal dijeron no haber podido comunicarse con Hall.

Tegucigalpa, Honduras.- Como una situación incierta se mantiene la posible renuncia de Ana Paola Hall a su cargo como consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), ya que hasta el jueves no había sido presentada de manera formal al Congreso Nacional ni oficializada ante su partido.

Continuó: "Entonces realmente depende de ella y de la decisión que ella tome y pues no nos hemos podido comunicar con ella para pedirle ni que se quede ni que firme ni nada, porque ha sido imposible hablar con ella hasta ahora".

"Estamos sujetos a la decisión que ella tome, si ella decide remitir su renuncia al Congreso y cuando el Congreso se la acepte, entonces se podría nombrar un nuevo sustituto, pero si ella no manda esa renuncia, pues entonces no se puede sustituir", señaló el expresidente del CCEPL, Yani Rosenthal.

La parlamentaria indicó que "debemos de respetar su voluntad, ella expresó su voluntad y señaló en el mensaje que envió que iniciáramos el proceso ante el Congreso Nacional ¿Qué más explicación que eso?, ya no hay nada que explicar".

Sostuvo que "sabemos que el gobierno le teme a Salvador Nasralla pero lamentamos informarles que no lo van a parar".

"Solo para aclararle a Honduras, cedió Ana Paola Hall no el Partido Liberal , mucho menos Salvador Nasralla; la postura de la abogada Ana Paola Hall es personal y la tomó sin consultarle nada al partido o candidato", reiteró, por su parte, el parlamentario Jorge Cálix.

"Con el Consejo Central estamos resolviendo quién la va reemplazar, las personas posibles son Maribel Espinoza, Jhosy Toscano, Mauricio Villeda y otros que no los sé, son destacados abogados, gente honesta que es difícil encontrar gente así", aseguró el candidato presidencial, Salvador Nasralla.

Aunque todavía la renuncia de Ana Paola Hall no ha sido enviada al Congreso Nacional ni tampoco se ha oficializada dentro de su partido, en las filas liberales ya se manejan nombres de quién podría ser el sucesor de la consejera.

"Quiero decirles que el pueblo y el departamento de Yoro me elogió para estar en el Congreso", señaló. Respecto a los candidatos que serán nominados, Maribel Espinoza especificó que "hay varios pero no es el momento para revelarlo".

Asimismo, la diputada Liberal por el departamento de Yoro, Maribel Espinoza, argumentó que fue electa para estar en el Congreso Nacional y no en el Consejo Nacional Electoral.

No obstante, al ser consultado por la posible nominación del diputado Mauricio Villeda, argumentó no estar habitado para ostentar el cargo en el órgano electoral.

“Solo existen dos mecanismos para sustituirla: una, que le acepten la renuncia, y otra que se nombre de la lista de los ciudadanos que participaron en el proceso de elección de los actuales consejeros del CNE. Para este tema se requieren 86 votos, tanto para aceptar la renuncia, como para hacer el nuevo nombramiento”, explicó.

La presidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, llamó a la consejera Ana Paola Hall a mantener sus funciones porque "mientras la renuncia no sea aceptada por el Congreso Nacional hay una obligación por parte de la consejera Hall de permanecer en el ejercicio de su cargo hasta que está renuncia no sea aceptada, además de que está sustitución no sea realizada en tiempo y forma por el Congreso".