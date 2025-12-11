EE UU condena a 11 años y nueve meses de prisión al narco hondureño José Rafael Sosa Méndez

Miami, Florida.- Un tribunal federal del Distrito Sur de Florida condenó ayer a 11 años y 9 meses de prisión al narcotraficante hondureño José Rafael Sosa Méndez, alias "Chafalo", según la sentencia firmada por la jueza Beth Bloom. Sosa Méndez, identificado con el número de registro 14063-506, aceptó responsabilidad por el cargo 1 de la acusación, tipificado en el Título 21, Sección 963 del Código de Estados Unidos, que sanciona los complots para traficar drogas hacia territorio estadounidense.

La conspiración concluyó el 7 de mayo de 2019, de acuerdo con el expediente .

Se había declaró culpable

El 30 de julio de 2025, alias "Chafalo" compareció ante la Corte del Distrito Sur de Florida y se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Documentos judiciales detallan que participó como proveedor e inversionista de organizaciones de narcotráfico entre 2008 y 2019.

En ese periodo coordinó rutas marítimas desde Colombia hacia Honduras, donde la droga era almacenada antes de ser trasladada por tierra hacia Guatemala y México. La Fiscalía de EE UU lo vincula a la exportación y distribución de más de 10,000 kilogramos de cocaína, que terminaron ingresando ilegalmente a Estados Unidos. Un testigo colaborador declaró haber conocido a Sosa Méndez en 2008, cuando este supervisaba entregas de cocaína en un rancho costero. Según ese testimonio, pagó 1.2 millones de dólares al hondureño y a otro co-conspirador por varios cargamentos. La investigación incluye mensajes de texto, registros contables, fotografías y videos que documentan su participación. Sosa Méndez fue capturado el 5 de marzo de 2017 en Jutiapa, Atlántida, en la zona norte del país.

