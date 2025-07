Entre Maribel Espinoza, Mauricio Villeda y Jorge Cálix saldría consejero del CNE

En tanto, Contreras mencionó que Hall debe mandar su renuncia al partido y se le aceptará sin ningún problema.

Con relación al sustituto, dijo: "Vamos a mandar a una persona a guerrear en el CNE y ya hemos pensado en Maribel Espinoza o en Mauricio Villeda como sustitutos".

Asimismo, en las últimas horas, previo que se emitan las resoluciones de la reunión de la comisión jurídica del Partido Liberal convocada emergencia por el candidato presidencial Salvador Nasralla, comenzó a sonar el nombre de Jorge Cálix, ex precandidato presidencial.

Dentro de las inhabilidades para ostentar al cargo, el artículo 10 de la Ley Electoral establece que no podrán ser electos como concejales personas que al momento de su nombramiento sean candidatos u ostenten cargos de elección de elección popular.

De ser electos designados a ostentar el cargo antes deberán renunciar a su curul en el Congreso Nacional (CN) previo a su elección. Se da la particularidad que los tres candidatos actualmente son parlamentarios del Congreso Nacional.

En tanto, Espinoza y Cálix aspiraron a la candidatura por la presidencia del Partido Liberal en las pasadas elecciones, pero ninguno de los dos ganó, así que no están inhabilitados por esta vía. Villeda no participó en este proceso.

En relación a su posible nominación, la congresista Espinoza argumento desconocer si sería o no tomada en cuenta.

"Yo no puedo ni confirmar ni nada porque sencillamente no me he enterado de los hechos, hasta este momento voy a enterarme de los hechos porque no he tenido ninguna comunicación con la doctora Ana Paola Hall desde hace varios días", indico Espinoza al ingresar a la reunión.

Este miércoles, Hall anunció que pone a disposición su cargo, sin embargo, la renuncia solamente será efectiva una vez sea enviada al Congreso Nacional y esta sea aprobada por dos terceras partes, es decir, por 86 o más votos.

Caso contrario a no remitir su carta de renuncia al pleno legislativo, la consejera se mantendrá en el cargo.