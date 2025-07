Ana Paola Hall pone a disposición su cargo como consejera del CNE

En medio de una crisis por el atraso en el calendario electoral, la consejera dijo dijo estar a favor de dejar su cargo y lamentó que no se puedan dar reuniones de pleno en el CNE .

Pueblo hondureño: Hoy me dirijo a ustedes no solamente como consejera, sino sobre todo como hondureña: he puesto mi mayor esfuerzo durante casi seis años por luchar con la convicción de que era posible escribir una nueva página en la historia electoral de nuestro país.

El CNE nació para eso y en medio de una pandemia y pese a los obstáculos del gobierno anterior, se salió adelante con el proceso más limpio de la historia hondureña. La meta al postularme nuevamente en el CNE era superar la excelencia de la última elección y a eso se he dedicado todo mi esfuerzo.

Con los últimos acontecimientos se ha polarizado aún más la sociedad hondureña y se ha fracturado el CNE. Ese CNE que era fuerte en 2021, hoy día a día pierde la batalla por ganar confianza y credibilidad. Las decisiones que muchos consideran que son la solución a esta crisis, pasan por actos viciados de ilegalidad que no puedo cometer.

Vulnerar el quórum que la ley electoral establece no sólo puede implicar consecuencias penales, sino que no resuelve absolutamente nada: todas las decisiones que ahí se pudieran adoptar son nulas, todos los que participen de ellas tienen responsabilidad ¿Vamos a poner en esta situación a nuestros funcionarios? No estoy dispuesta.