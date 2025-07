Salvador Nasralla dice que Ana Paola Hall anunciará si sigue o no en el CNE este lunes

El exdesignado presidencial precisó que la representante del Partido Liberal en el CNE no ha redactado ningún documento de renuncia y será este lunes 21 de julio cuando anuncie si continúa o no en el órgano electoral.

"He tenido una reunión con nuestra consejera Ana Paola Hall. Durante estos últimos tres días se ha atacado a nuestra representante en el CNE y no sé la decisión que ella va a tomar y la tomará el día lunes, ella va a convocar para manifestar su posición. No ha renunciado y lo que hizo fue poner a disposición su cargo, no tiene ningún documento", inició diciendo.

Nasralla añadió que "tuve una reunión de dos horas con ella y hemos llegado a la conclusión que el verdadero problema lo está generando el gobierno y vemos que el consejero que representa a Libre no asiste a las convocatorias del CNE".