UNAH exige a consejeros del CNE dejar "caprichos partidarios y agendas personales"

El ambiente conflictivo en el CNE volvió a estar bajo el ojo del huracán ante el retraso en la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

De acuerdo al cronograma electoral, el pasado 7 de julio el CNE debía recibir las propuestas de las empresas ofertantes, pero fue obstaculizado por protestas desarrolladas por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), por lo que se ha tenido que posponer este proceso de licitación.

Las manifestaciones surgieron como apoyo al consejero Marlon Ochoa (representante de Libre), quien sostiene que sus homólogas Ana Paola Hall y Cossette López están planeando un fraude electoral al querer utilizar un sistema TREP con verificación humana como ocurrió en las elecciones de 2013 y 2017.

Ochoa se ha ausentado en las convocatorias del Pleno de Consejeros, sosteniendo que no apoyará un intento de boicot electoral. Además, anunció que interpondría denuncias contra López y Hall ante el Ministerio Público (MP) por los delitos de usurpación de funciones y prevaricato administrativo, esto debido a que se publicara una enmienda en la cual se determina postergar la fecha para recibir las ofertas para el TREP.

López ha defendido que la Ley Electoral mediante el artículo 283 se establece que el TREP requiere de análisis, verificación y suma de los resultados contenidos en las actas de cierre emitidas por cada Junta Receptora de Votos (JRV), rechazando las declaraciones de Ochoa quien asegura que la verificacion humana permitiría la alteración de los resultados.

El ambiente crítico en el CNE se agudizó el pasado 16 de julio, cuando la consejera Ana Paola Hall anunció que ponía disposición su cargo. Hall tendría que presentar su renuncia ante el Congreso Nacional, el cual se encargará de aprobar la dimisión, así como también la elección del sustituto de la consejera.

De acuerdo a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, hasta el lunes 21 de julio se sabrá en su totalidad la decisión de Hall.

"He tenido una reunión con nuestra consejera Ana Paola Hall. Durante estos últimos tres días se ha atacado a nuestra representante en el CNE y no sé la decisión que ella va a tomar y la tomará el día lunes, ella va a convocar para manifestar su posición. No ha renunciado y lo que hizo fue poner a disposición su cargo, no tiene ningún documento", declaró Nasralla.