Cossette López: "Hay personas dispuestas a poner en riesgo al país por sus caprichos"

"Yo creo que lo que está a la vista no necesita muchas explicaciones. Hay personas que están dispuestas a poner en riesgo al país, por sus caprichos personales", respondió López, referente a la extrema posibilidad de que no haya elecciones el 30 de noviembre.

Así lo dejó entrever la consejera presidenta del CNE, Cossette López, al ser consultada sobre el riesgo que se corre de no dar el cumplimiento al pie de la letra, a lo establecido en el cronograma electoral.

Lo ocurrido ese día de los comicios primarios, según López, fue un plan que se tejió en contra del CNE "tal como ahora se está tejiendo otro plan, porque estas cosas son inéditas, que lleguen grupos a bloquear al Consejo Nacional Electoral para no recibir las ofertas, no se había visto", señaló.

La presidenta del CNE apuntó que lo que sucedió en las elecciones internas del 9 de marzo pasado, "fue otro boicot, evidentemente articulado. Eso no obedeció, como el consejero (Marlon) Ochoa ha querido sostener y tantos actores que están del lado de él, que fue una culpa del Consejo Nacional Electoral, como que si hubiera sido un descuido lo que hubiera procurado que eso sucediera".

Dejado atrás ese impasse, la presidenta del CNE convocó a los otros dos miembros del pleno para asistir a una reunión, el mismo lunes, a las 4:30 de la tarde, pero el consejero Marlon Ochoa no asistió a la cita.

En el cronograma electoral estaba programado que para el lunes 7 de julio de 2025 se debían de recibir las propuestas de las compañías oferentes que buscan brindar el servicio del TREP, sin embargo, esto no se concretó debido a la obstrucción provocada por los colectivos de Libre.

"¿Dónde estaba? Montando un espectáculo frente al Ministerio Público. Convoqué para el día siguiente (8 de julio), a las 10:30 de la mañana, el consejero Ochoa no llegó. ¿Dónde estaba? No lo sé, pero no llegó ni presentó justificación alguna", lamentó López.