Cossette López: "Estamos ante un consejero que nos insulta, nos acusa en el MP"

A este se le suman las reiteradas acusaciones por parte de Ochoa, quien asegura que López y Hall pretenden montar un fraude electoral utilizando los mecanismos de los comicios de 2013 y 2017. Según Cossette López, Ochoa no tiene ningún fundamento que valide esta afirmación.

Esto orilló a las consejeras a tener que reprogramar la fecha de la recepción de ofertas, acto que no fue bien visto por Marlon Ochoa, quien anunció que denunciaría ante la Fiscalía a sus compañeras por los delitos de prevaricato administrativo y usurpación de funciones, pues aduce que es responsabilidad del pleno del CNE (Todos los integrantes) aprobar o no una prórroga en las fechas del calendario electoral.

"Estamos ante un consejero que nos amedentra en la mesa, que nos pone colectivos afuera, que nos insulta, que nos acusa en el MP porque no hace tenemos lo que él dice como que si nosotros no tuviéramos atribuciones o como si el CNE y la ley estuvieran en el servicio de él y sus intereses, no los del país", reprochó López en una entrevista con Noticieros Hoy Mismo.