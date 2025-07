¿De cuánto es la fortuna de Andy Byron, el CEO sorprendido en concierto de Coldplay?

Massachusetts, Estados Unidos.- El nombre de Andy Byron circula ahora fuera del entorno tecnológico.

El exCEO de Astronomer, compañía especializada en gestión de datos, fue captado en una escena comprometida con una colega durante un concierto de Coldplay. Lo que parecía un momento espontáneo frente a miles de asistentes terminó por sacudir su carrera profesional.

El suceso, ocurrido el pasado 16 de julio en el Gillette Stadium, lo mostró abrazando por detrás a Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa.

Al verse en pantalla, ambos reaccionaron con evidente incomodidad. Byron se ocultó tras una barrera, mientras Cabot cubría su rostro. Desde el escenario, Chris Martin comentó: “Oh, oh. O están teniendo una aventura, o son muy tímidos. No sé bien qué hacer”. Luego añadió: “Rayos, espero que no hayamos hecho algo malo”.