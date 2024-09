Chris Martin revela el final de Coldplay: solo 12 álbumes

En una entrevista con el DJ neozelandés Zane Lowe y su programa The Zane Lowe Show, adelantada este lunes por la revista People, el intérprete bromeó con que muchos críticos desearían que su grupo lanzara incluso menos.

El cantante precisó que eso no implica que vaya a dejar de hacer música.”Eso siempre continuará de alguna manera, pero hay algo en esto de Coldplay. No sé de dónde vienen las canciones ni las ideas, pero desde hace unos cuatro o cinco años me pasa un ‘Tienes que terminar así’, y confío en eso tal como confío en las canciones”, añadió.

Si el grupo hace algo después de eso a nivel creativo más allá de las giras “será algo diferente o algo paralelo, o una compilación de cosas que no habíamos terminado”, afirmó.

Martin añadió que el grupo se sigue divirtiendo tanto en la carretera como en el estudio y lo atribuye a una multitud de razones: “Hacerse mayor, la covid, todo lo que está pasando en el mundo, lo afortunados que sabemos que somos, los lugares a los que conseguimos ir, el optimismo que nos da ver a todo tipo de gente juntarse, las canciones que llegan de la nada y el ir a un ritmo más lento”.