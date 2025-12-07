Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de LaLiga de España

Madrid, España.- El Real Madrid regresa 37 días después al estadio Santiago Bernabéu, tras perder el liderato de LaLiga EA Sports lejos de casa con tres empates consecutivos y protagonizar una reacción esperada en San Mamés, que debe confirmar ante un Celta de Vigo inmerso en dudas.

Fue el impulso que necesitaba Xabi Alonso en sus horas más bajas a los mandos del Real Madrid. El exitoso partido de la NFL en el Bernabéu condicionó un calendario que provocó un hecho inédito, que el Real Madrid disputase hasta seis partidos seguidos de visitante. A la derrota europea de Liverpool le sumó las dudas surgidas tras empatar contra Rayo, Elche y Girona. Al paso dado en Grecia, ante Olympiacos, le faltaba una reacción en LaLiga y lo logró en San Mamés.

En el partido más completo de la temporada, el equipo de Xabi desató su mejor juego, el de mayor autoridad. Amparado siempre en el liderazgo de Kylian Mbappé, autor de 25 de los 44 goles del Real Madrid. Máximo goleador en LaLiga y en la 'Champion'. Pero también con retoques tácticos que al fin cayeron del lado del técnico tolosarra.

No los podrá extender ante el Celta porque Trent Alexander-Arnold, tras sus mejores minutos, volvió a caer lesionado. Su baja, junto a la de Dani Carvajal, vuelve a dejar al equipo blanco sin lateral derecho puro. La plaga de bajas defensivas se extiende con Dean Huijsen, que se perderá su cuarto encuentro consecutivo, David Alaba y Ferland Mendy. Xabi mira a la cantera y Joan Martínez es novedad en la convocatoria.

La única buena noticia con la que cuenta es el buen estado de Eduardo Camavinga para sostener un centro del campo (junto a Tchouaméni, Fede Valverde y Bellingham) que, al fin, dio el equilibrio que necesitaba el Real Madrid. Mejorado del leve esguince de tobillo que sufrió en Bilbao, Xabi Alonso debe decidir si alinea al francés o apuesta por Arda Güler pensando en el duelo ante el Manchester City del miércoles próximo.

De la demarcación de Fede Valverde dependerá también la entrada de Güler o una oportunidad para Dani Ceballos. Si el uruguayo se mantiene como interior en la derecha y no regresa al lateral, entre Raúl Asencio y Éder Militao, habría un central que cambia su posición.

Con pleno de triunfos madridistas en seis jornadas disputadas de local, dos menos que el Barcelona, al Santiago Bernabéu llega uno de los equipos que saca más puntos de visitante que de local. Aunque el Celta viaja con dudas en su juego y después de ofrecer una pobre imagen en sus últimos tres partidos: Ludogorets en Liga Europa, Espanyol en LaLiga y Sant Andreu en la Copa del Rey.

La dependencia goleadora de Borja Iglesias, la falta de continuidad en el juego y, sobre todo, la fragilidad defensiva en las acciones a balón parado son tres de los principales problemas del equipo de Claudio Giráldez.

Tras darle descanso en la Copa, el técnico celeste recuperará a muchos de sus titulares: Javi Rodríguez, Marcos Alonso Carl Starfelt recuperarán su puesto en la defensa; Radu en la portería; y Moriba en el centro del campo.

Todo apunta a que Javi Rueda formará en el costado derecho porque Mingueza acumuló más de 120 minutos ante el Sant Andreu, mientras que la izquierda será para Sergio Carreira. Arriba, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias parecen fijos. Aspas y Pablo Durán optan a la otra plaza.