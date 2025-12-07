Cristiano Ronaldo en México: las duras exigencias para garantizar su presencia con Portugal

Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, estará en los próximos meses pisando tierras mexicanas para la inauguración del remodelado estadio Azteca. Los requisitos que piden para llevar al astro portugués.
El nombre de Cristiano Ronaldo podría estar más cerca de México de lo que muchos imaginan.
La elección mexicana confirmó de manera oficial su esperado partido ante Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, el próximo 28 de marzo de 2026.
El anuncio desató una enorme expectativa entre los aficionados, especialmente por la presencia de Cristiano Ronaldo y por el interés en conocer los precios de los boletos y el proceso para adquirirlos en la preventa.
El periodista de TUDN, Alejandro de la Rosa, adelantó que los boletos más caros para ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca podrían alcanzar entre siete y ocho mil pesos por localidad.
Además de tenerlo jugando un partido amistoso contra la selección mexicana, en México se llegó a tener la ilusión de ver a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, pero esa opción se esfumó ya que los juegos de los lusos en la Copa del Mundo se realizarán en Estados Unidos.
En su momento, Alejandro Irarragorri Kalb, joven presidente del Santos Laguna, reveló en su momento una serie de condiciones para que Cristiano Ronaldo pudiera jugar en México.
La llegada de CR7 a México para jugar contra la selección mexicana viene acompañada de una serie de condiciones específicas centradas en la privacidad y el aislamiento.
La presencia de una figura de la talla de Cristiano Ronaldo obliga a extremar las precauciones.
La principal condición de Portugal es encontrar un lugar que les permita una preparación sin distracciones.
"En Portugal piden que Cristiano Ronaldo se pueda mover por el estadio, por el centro de alto rendimiento y tener un poco de privacidad. Seguramente tendrán entrenamientos abiertos", señalan-.
Piden que él se pueda mover por el estadio, por el centro de alto rendimiento y tener un poco de privacidad. Seguramente tendrán entrenamientos abiertos, pero sí buscan que sea un lugar aislado para que se puedan enfocar muy bien".
Cristiano Ronaldo y la federación de Portugal no estarán llegando a México de paseo, sus condiciones para concentrarse en Torreón y su posible participación en la reapertura del Azteca muestran un plan estratégico para llegar lo más preparados posible al Mundial 2026.
Este es el grupo de Portugal en el Mundial 2026.
La llegada de Portugal y Cristiano Ronaldo seguramente paralizará por completo el país norteamericano.