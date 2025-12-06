Victoria no se presentó, periodista enamoró y Olimpia en hecho nunca ante visto en Liga Nacional

Olimpia se coronó campeón de las vueltas regulares del torneo Apertura 2025 luego de ganar su último partido porque Victoria no se presentó. Te mostramos las mejores postales que dejó este hecho insólito en el fútbol de Honduras.
El Club Deportivo Olimpia llegó este sábado en horas de la tarde al estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Los Albos estaban supuestos a recibir al Victoria de La Ceiba por la última jornada de la Liga Nacional de Honduras.
En un hecho insólito en la historia del fútbol hondureño, la Jaiba Brava decidió no hacerse presente al partido. Lo anterior se debe a que los jugadores del equipo no reciben salario desde la pretemporada. Ya suman más de 4 meses adeudados y la directiva no responde.
Los periodistas de EL HERALDO llevaron minuto a minuto de la cobertura de este hecho insólito y que sucede por primera vez en Liga Nacional.
La bella periodista Noelia León se hizo presente en el coloso capitalino para darle cobertura al protocolo que realizará Olimpia en este caso.
Así lució el sector de sol centro del estadio Nacional con su nuevo techado. Ni un tan solo aficionado se ubicó en esa parte del recinto.
El sector de silla también lució vació, la afición se dio cuenta que el partido no se jugaría y decidieron mejor no asistir al estadio.
El árbitro Said Martínez fue el encargado de impartir justicia en este compromiso.
Los futbolistas del Olimpia saltaron al campo para realizar los ejercicios de calentamiento como normalmente lo hacen.
Para este tiempo, Victoria ya había lanzado un comunicado mediante sus redes sociales confirmando que no viajaron a Tegucigalpa.
Como protocolo establecido en el reglamento, la cuarteta arbitral también debe de salir a realizar el calentamiento al terreno de juego.
La barra organizada del Olimpia sí llegó al estadio para apoyar a su equipo en esta última jornada de las vueltas regulares del torneo Apertura 2025.
Este fue el 11 titular de Olimpia en el partido ante Victoria: Edrick Menjívar, Edwin Lobo, Kevin Güity, Facundo Queiroz, Clinton Bennet, Carlos Sánchez, Agustín Mulet, José Mario Pinto, Michaell Chirinos, Jorge Benguché y Dereck Moncada.
Eduardo Espinel dejó varios rostros reconocidos en la banca para este compromiso liguero.
Olimpia tuvo que salir a la cancha como si su rival estaba presente para el arranque del partido.
Los Albos siguieron los protocolos, entrenaron, presentaron su alineación titular, ingresaron a la cancha con los árbitros y a la hora pactada (5:15 pm) las autoridades esperaron los 15 minutos de prórroga.
Finalmente, el árbitro Saíd Martínez tomó la decisión oficial donde el Olimpia se llevó al triunfo como lo establece la ley con marcador de 3-0.
Victoria no viajó de La Ceiba a Tegucigalpa por falta de pagos de los salarios a jugadores, cuerpo técnico y staff. Lo explicaron en un comunicado.
Con este triunfo, Olimpia se corona campeón de las vueltas regulares del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.
El técnico Eduardo Espinel se fue disgustado a conferencia de prensa post partido.
Tras la cancelación del partido, Olimpia se quedará entrenando en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Mañana por la noche conocerán a su rival en las triangulares finales del torneo de Liga Nacional.