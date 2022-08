En 2021 aumentaron los contagios de VIH/sida en Honduras

Hasta junio de 2022 ya sumaban 423 contagios a nivel nacional, pero los incrementos no solo ocurrieron en Honduras sino en otros países de América Latina, Europa del Este, Asia Central, Oriente Medio y el norte de África, según afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud analizadas por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus , solo en 2020 el país contabilizó 787 casos de VIH/sida, pero para 2021 hubo 1,060. Esto significa que de un año a otro la incidencia aumentó en 35%.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace casi cuatro décadas, Honduras registró el primer caso de sida, una infección avanzada del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) que lastimosamente no tiene cura y que cada vez es más difícil su erradicación.

“Si no avanzamos rápidamente estaremos perdiendo terreno”, advirtió en una entrevista publicada en junio de 2022.

“La Secretaría ya tiene una intervención. Se necesita revisar la intervención con este grupo clave, qué le están dando de servicio, estudiar este grupo clave para saber por dónde atacar”, recomendó la directora de salud de ASJ.

EL HERALDO Plus intentó dialogar con el coordinador interino de las enfermedades crónicas, transmisibles y no transmisibles de la Secretaría de Salud, Aron Bueso, para conocer detalles sobre estas intervenciones en los puntos con más contagios, sin embargo, no contestó las llamadas.

Este rotativo también detectó que los casos de VIH/sida afectan más a los jóvenes de entre 20 y 29 años, pero no significa que de otras edades no puedan contagiarse. Al contrario, los reportes mencionan a recién nacidos, niños y hasta adultos mayores con el virus o el síndrome inmunodeficiencia adquirida.

Además, la infección asintomática afecta a hombres y mujeres por igual desde 1985, sin embargo, al hablar del sida los hombres son los más contagiados y, por ende, lastimosamente las personas que más fallecen.