Leo y Géminis enfrentan retos de salud, mientras Sagitario explora nuevas relaciones

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Deberás demostrar que tienes dotes de liderazgo, además de buenas ideas, para llevar a cabo un proyecto laboral que estará cargado de riesgos. Te sentirás preparado para el reto y vivirás uno de los momentos más excitantes de tu vida.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque inicias una etapa algo complicada para los negocios, todavía lograrás beneficios gracias a tu buen olfato financiero. Mantén a raya cualquier acto impulsivo y todo funcionará como siempre. Tus relaciones sentimentales mejorarán.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Podrías estar sentando las bases de un futuro profesional estable, y deberás dar todo de ti en este empeño, comprobar que cuentas con las bazas necesarias para el triunfo, y si no es así prepararte con nuevos conocimientos hasta perfeccionar tus tareas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Un día muy movido, en el que, sin embargo, va a ser difícil que hagas algo provechoso. En general tendrás mucho desgaste de energía para unos resultados poco positivos. Mal día para emprender nuevos caminos empresariales.
LEO (23 julio - 22 agosto). Como ocurre en otras facetas de tu vida, tendrás que cambiar un poco tu forma de pensar respecto a los temas de salud. Ya no vale apelar a la fortaleza de antaño para confiar en una rápida recuperación tras rebasar los límites de lo saludable.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puede aparecer una complicación profesional que te mantenga ocupado y con el ánimo muy por debajo de lo normal. Recuperarás la energía con una buena cena y una buena compañía. Refuerza tu relación de pareja aportando el máximo de serenidad.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tu círculo social se ampliará y conocerás a personas que se convertirán en grandes amigos. Puede surgir un viaje profesional al extranjero que debes aprovechar porque reforzará tus relaciones laborales. La energía cósmica te empuja a la aventura y al romance.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hoy el día será agotador en el trabajo y aunque te sentirás muy arropado por tus superiores, tus proyectos no serán muy acertados. En pareja estarás muy bien; aprovecha para centrarte en la persona amada. Gozarás de una sexualidad intensa y tierna.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si no tienes pareja, hoy te mostrarás muy accesible a nuevas relaciones, tal vez incluso en un estado demasiado enamoradizo. Algunas amistades pueden alertarte de ello, pero te fiarás de tu instinto.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tras un tiempo marcado por la severa influencia de Saturno, el alejamiento del planeta de los anillos deja clara la idea de ruptura, lo que se verá reflejado, como no podía ser menos, en los asuntos sentimentales, donde habrá cambios.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los temas financieros, y en especial si vives de un trabajo autónomo, se aclararán ahora, para bien o para mal, por la aparición de asuntos personales y sociales que pueden ser determinantes en algunas operaciones.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las cosas van cambiando en tu vida sentimental. Hace tiempo que esperabas un giro en tu pareja, y hoy, por fin, ves que su actitud va camino de suavizarse. Lo celebrarás con alegría, pero con cautela.