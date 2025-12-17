Entre el éxito y la madurez: Famosos que cumplirán 40 años en 2026

Iconos del cine, la televisión y la música han logrado construir un legado en la industria del entretenimiento, y lo han hecho antes de llegar a la cuarta década.
La actriz y cantante Lea Michele celebrará su 40 cumpleaños el 29 de agosto de 2026, siendo recordada por Glee y su carrera musical.
La actriz Amber Heard llegará aus 40 años el 22 de abril, tras una carrera con papeles en cine y televisión.
Josh Peck, el actor de Drake & Josh, cumplirá 40 años el 10 de noviembre de 2026, siguiendo con presencia en pantalla y redes.
Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, celebrará su 40° cumpleaños el 28 de marzo, con una carrera musical y cinematográfica que ha marcado una era pop.
Robert Pattinson, el actor británico que saltó a la fama internacional con "Crepúsculo", cumplirá 40 años el 13 de mayo.
Megan Fox, la actriz estadounidense conocida por Transformers llegará a los 40 el 16 de mayo de 2026, consolidándose como un ícono femenino de Hollywood.
El rapero, cantante y productor canadiense Drake celebrará su 40° cumpleaños el 24 de octubre de 2026 después de dos décadas de éxitos musicales.
La supermodelo rusa Irina Shayk cumplirá 40 años el próximo 6 de enero, siendo una de las figuras más reconocidas de la moda global.
Armie Hammer, el actor nominado a varios premios cumplirá 40 años el 28 de agosto de 2026, recordado por filmes como "Llámame por tu nombre".
Mary-Kate & Ashley Olsen, íconos de la televisión y la moda, celebranrán juntas sus 40 años el 13 de junio.
Carlos Rivera nació el 24 de noviembre de 1986, por lo que sumará 40 años de edad.
Emilia Clarke, la actriz británica que dio vida a Daenerys Targaryen, llegará a los 40 añitos el 23 de octubre de 2026, consolidando su legado en la pantalla.
Kit Harington, conocido mundialmente por Game of Thrones, celebrará los 40 años el 26 de diciembre.
El multifacético actor y director Shia LaBeouf festejará su 40° cumpleaños el 11 de junio de 2026.
Penn Badgley, el actor de series como Gossip Girl y You, cumplirá 40 años el 1 de noviembre, consolidado su rol en la TV y el streaming.