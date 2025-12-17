  1. Inicio
Entre el éxito y la madurez: Famosos que cumplirán 40 años en 2026

Los nacidos en 1986 están muy cerca del cuarto piso, lo que supone un equilibrio entre la realización personal y profesional. Las celebridades no se escapan de este recorrido

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 18:18
Iconos del cine, la televisión y la música han logrado construir un legado en la industria del entretenimiento, y lo han hecho antes de llegar a la cuarta década.

Fotos: Shutterstock.
La actriz y cantante Lea Michele celebrará su 40 cumpleaños el 29 de agosto de 2026, siendo recordada por Glee y su carrera musical.

 Fotos: Shutterstock.
La actriz Amber Heard llegará aus 40 años el 22 de abril, tras una carrera con papeles en cine y televisión.

 Fotos: Shutterstock.
Josh Peck, el actor de Drake & Josh, cumplirá 40 años el 10 de noviembre de 2026, siguiendo con presencia en pantalla y redes.

 Fotos: Shutterstock.
Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, celebrará su 40° cumpleaños el 28 de marzo, con una carrera musical y cinematográfica que ha marcado una era pop.

 Fotos: Shutterstock.
Robert Pattinson, el actor británico que saltó a la fama internacional con "Crepúsculo", cumplirá 40 años el 13 de mayo.

 Fotos: Shutterstock.
Megan Fox, la actriz estadounidense conocida por Transformers llegará a los 40 el 16 de mayo de 2026, consolidándose como un ícono femenino de Hollywood.

 Fotos: Shutterstock.
El rapero, cantante y productor canadiense Drake celebrará su 40° cumpleaños el 24 de octubre de 2026 después de dos décadas de éxitos musicales.

 Fotos: Shutterstock.
La supermodelo rusa Irina Shayk cumplirá 40 años el próximo 6 de enero, siendo una de las figuras más reconocidas de la moda global.

 Fotos: Shutterstock.
Armie Hammer, el actor nominado a varios premios cumplirá 40 años el 28 de agosto de 2026, recordado por filmes como "Llámame por tu nombre".

Fotos: Shutterstock.
Mary-Kate & Ashley Olsen, íconos de la televisión y la moda, celebranrán juntas sus 40 años el 13 de junio.

 Fotos: Shutterstock.
Carlos Rivera nació el 24 de noviembre de 1986, por lo que sumará 40 años de edad.

 Fotos: Shutterstock.
Emilia Clarke, la actriz británica que dio vida a Daenerys Targaryen, llegará a los 40 añitos el 23 de octubre de 2026, consolidando su legado en la pantalla.

 Fotos: Shutterstock.
Kit Harington, conocido mundialmente por Game of Thrones, celebrará los 40 años el 26 de diciembre.

 Fotos: Shutterstock.
El multifacético actor y director Shia LaBeouf festejará su 40° cumpleaños el 11 de junio de 2026.

 Fotos: Shutterstock.
Penn Badgley, el actor de series como Gossip Girl y You, cumplirá 40 años el 1 de noviembre, consolidado su rol en la TV y el streaming.

Fotos: Shutterstock.
