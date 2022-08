ASJ a ministro de Salud: No necesitamos autorización para ser veedor en la compra de medicamentos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, aseguró que no necesita la autorización del secretario de la Secretaría de Salud (Sesal), José Manuel Matheu, para ser veedor en el proceso de medicamentos.

El también representante de Transparencia Internacional de Honduras mandó a leer al titular de Salud, descartó una demanda hacia él y lamentó que haya reaccionado así porque solo justificó su “inoperancia”. Así conversó Hernández con EL HERALDO:

¿Cuál es su postura después de que el secretario de la Sesal no los invitó a la veeduría de compra de medicamentos por quedarse en silencio en actos de corrupción del gobierno pasado?

Primero, el ministro no conoce la ley, yo no necesito autorización de él para ser veedor en el proceso de medicamentos, la Constitución de la República nos faculta a nosotros y a cualquier hondureño que quiera conocer el uso de los recursos públicos.

Lamento que el proceso no tiene veeduría porque lamentablemente el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) participó en la apertura de ofertas y le hizo una serie de recomendaciones y al día de hoy no ha respondido y lo digo porque también soy parte de la sociedad civil.

Él no conoce la historia, porque históricamente la ASJ cuestionó y dio recomendaciones en todos los procesos de compra de medicamentos de la Sesal, de hecho, tenemos la plataforma más completa de los medicamentos que el estado ha comprado en los últimos 14 años del país, lamento que él no lea, su soberbia no le permite.

El sistema sanitario es un desastre y él debería de preocuparse, estar enfocado en tratar de resolver el problema, lo único que nosotros estamos advirtiendo es que el sistema está desabastecido y la compra directa de medicamentos va a llegar hasta diciembre y estamos advirtiendo que hay 13 medicamentos que son esenciales que no se ofertó y nos parece justo que le cuente a la población qué es lo que va a pasar porque a él lo nombró la presidenta para que resuelva los problemas.

Lamentamos que haya reaccionado de esa forma, esto está relacionado que hace 13 años la ASJ hizo la primera investigación cuando él era miembro de la Comisión Interinstitucional de Medicamentos (CIM) y lamentablemente el informe no fue positivo, no fue favorable se demostró que había sobrevaloración de medicamentos y bueno, parece que él no se le ha olvidado ese tema y se le olvida que ahora es el secretario de Salud.

¿Piensan denunciar al secretario por lo que afirmó sobre la ASJ?

-No. O sea, yo solo lo voy a animar a que lea. Él es un señor que tiene problemas con todo el mundo, con su partido, con el gremio y con la sociedad, entonces la gente conoce y ya sabe. Que haya dicho eso es una medida para tratar de justificarse su inoperancia y a lo mejor tiene miedo, ojalá este proceso salga bien por el bienestar de Honduras y no salga turbio porque cuando la gente reacciona de esa forma normalmente es por miedo.

Nosotros estamos haciendo veeduría y vamos a sacar todo porque no tenemos ley de Secretos, hicimos nosotros el informe porque tenemos información, la misma gente de la Secretaría nos está proveyendo la información, su gente que está descontenta con lo que está pasando en lo interno de la Sesal.

Yo quisiera recordarle a él que las caídas siempre es precedida por la soberbia y a él lo llevará al fracaso.

¿Saben algo más de José Manuel Matheu?

Yo solo le puedo decir que hace 14 años el primer informe que nosotros hicimos fue sobre la compra que hizo la CIM que, incluso, hay el asesinato de una persona tristemente porque en Honduras matan por el tema de medicamentos y él era miembro de ese comité, ese fue nuestro primer informe y se hizo público, fue en 2006 si no me equivoco en el gobierno de Manuel Zelaya. También él tiene empresas relacionadas con la medicina, eso creo que ustedes tienen fácilmente para identificarlo.

¿Qué podría decir de este desabastecimiento de medicamentos?

Nosotros lo único que queremos es saber que hace él con esas personas que están enfermas y no cuentan con los medicamentos porque no hay, de la compra directa que hicieron no ofertaron 13 medicamentos esenciales, queremos saber qué hacen con esas personas, él tiene miedo y por eso sale a decir esas cosas.

