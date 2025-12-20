Escrutinio especial
¡Motagua llega al Chelato Uclés! Olimpia busca sellar su pase a la final
Motagua llegó al Estadio Nacional Chelato Uclés para un duelo clave, mientras Olimpia busca sellar su pase a la final en un ambiente de alta expectativa futbolera.
El Heraldo
seguir +
Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 17:43
