Entrevista A La Familia De Orinson Amaya (QEPD)

Durante el medio tiempo del partido Marathón vs Platense, la familia del eterno presidente dio sus primeras declaraciones después del fallecimiento de Orinson Amaya.

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 10:12
