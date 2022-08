“Para el dolor de muchos yo seguiré siendo el ministro de Salud”: José Manuel Matheu sobre su renuncia o destitución

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sistema de salud está en una profunda crisis desde que asumió como ministro de Salud, José Manuel Matheu, y por meses diferentes sectores han pedido su destitución por nombramientos irregulares de plazas en la Secretaría de Salud (Sesal), denuncias por la compra directa de medicamentos y la falta de fármacos en los hospitales públicos del país.

Recientemente la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), denunció el mal manejo de mecanismos para la compra directa de medicamentos, por parte del Matheu, un hecho que ha aumentado los rumores sobre su posible renuncia o destitución.

El médico se defendió en una entrevista para Radio Cadena Voces, donde aseveró que seguirá siendo el ministro de Salud y que incluso la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, confía cada día más en él.

“Yo sigo siendo el ministro de salud, nadie me está quitando, doña Xiomara cada día confía más en nosotros, yo no tengo la disposición de renunciar porque siento que tengo un compromiso con el pueblo de Honduras, con mi consciencia y con la presidenta que confía en nosotros”, aseveró Matheu.

El galeno mencionó que quienes no quieren que continúe en su cargo es porque mediante la Sesal se están tocando sus intereses.

“En estos tres años y medio que faltan usted verá un sistema de salud diferente, qué pasa estamos tocando intereses yo sé que sí, pero todo va en el orden que el pueblo de Honduras merece, que es honradez en el trabajo, para el dolor de muchos yo seguiré siendo el ministro de salud”, enfatizó el ministro.

La ASJ ha denunciado que no es parte del proceso de compra de fármacos auditada por Matheu y que no pueden “validar el nivel de transparencia (de la compra) ya que no reciben respuesta de la autoridad”.

El ministro a subrayado que el proceso de licitación lo observaría el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en cambio, el ASJ quedaría por fuera de la veeduría.

“Por más presiones que hagan no van a ser veedores de nosotros como un veedor oficial, lo puede ser como cualquier ciudadano de Honduras, pero los que han sido corruptos y han vivido de la corrupción no van a estar al lado mío”, reiteró el galeno.

Por último, Matheu se refirió a las denuncias por parte de la institución sobre la compra directa, considerándolas “malintencionadas”.

“Que se vengan a sentar a un pupitre y les damos la clase”, retó a la ASJ Matheu.