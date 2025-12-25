  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos entretenimiento

Así pasaron la Navidad los famosos de Honduras

Figuras hondureñas como Luis Palma y Shin Fujiyama compartieron momentos especiales de la Navidad 2025, entre sorpresas, mensajes emotivos y celebraciones familiares que conquistaron a sus seguidores.

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 15:58
El Heraldo Videos