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Disco Stereo Tour: Matute lleva a Tegucigalpa a un viaje ochentero

Hay conciertos, y luego hay noches que se quedan grabadas para siempre en la memoria cultural de una ciudad. La presentación de Matute en Tegucigalpa, el viernes por la noche en el Coliseo Nacional de Ingenieros y patrocinada por Banco Atlántida, sin duda pertenece a esta segunda categoría.

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 10:42
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