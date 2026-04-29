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La shakiromanía prende el comercio en Río de Janeiro

El concierto gratuito que la cantante colombiana Shakira ofrecerá el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella y en su estilo.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 18:05
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