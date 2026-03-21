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Matute agradece a Tegucigalpa: "Que Dios los bendiga"
“¡Gracias, Tegucigalpa, por tomarse el tiempo de comprar un boleto! Que Dios los bendiga...”Así se dirigió Matute a los capitalinos durante su inolvidable concierto, llenando el Coliseo de emoción, música y gratitud.
Lourdes Alvarado
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Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 12:13
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