  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos entretenimiento

Matute convierte Honduras en una fiesta ochentera con su exitoso “Disco Stereo Tour”

La banda mexicana Matute revive la nostalgia de los años 80 en Honduras con su “Disco Stereo Tour”, en un espectáculo que reúne a miles de asistentes en el Coliseum Nacional de Ingenieros. Con un recorrido por éxitos del pop y rock de los 70, 80 y 90, el grupo ofrece una experiencia musical y visual llena de energía, luces y recuerdos inolvidables.

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 12:13
El Heraldo Videos