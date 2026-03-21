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La magia de los 80 llegó con Matute a Honduras

Durante casi tres horas ininterrumpidas, los seis integrantes de Matute condujeron a miles de hondureños a través de un recorrido inmersivo y electrizante por el paisaje pop de las décadas de 1970, 1980 y 1990.

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 10:55
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