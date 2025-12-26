  1. Inicio
Conductor acusado de matar a motociclista dice que “no recuerda lo que paso”

La defensa de José Mendoza, acusado de embestir a un motociclista en el anillo periférico de Tegucigalpa durante la madrugada de Navidad, asegura que no recuerda nada de lo ocurrido

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 09:40
1 de 10

El joven conductor acusado de matar a un motociclista durante la madrugada del jueves 25 de diciembre se encuentra bajo custodia policial y asegura no recordar lo ocurrido.

 Foto: Cortesía
2 de 10

El incidente tuvo lugar en plena Navidad, cuando el conductor, aparentemente bajo los efectos del alcohol, embistió a un motociclista en el anillo periférico, a la altura de la colonia La Cañada.

 Foto: Cortesía
3 de 10

El acusado fue identificado como José Mendoza, de 23 años, estudiante de la carrera de Ingeniería de Negocios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

 Foto: Cortesía
4 de 10

Según declaraciones de su abogado, Marlon Arévalo, Mendoza sostiene que “no recuerda lo que pasó” durante el accidente.

 Foto: Cortesía
5 de 10

“El no recuerda sinceramente lo que sucedió; una vez que ocurrió el accidente, se quedó dormido dentro del carro”, afirmó su defensa.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Arévalo también señaló que “son situaciones que se deben investigar; sabemos que se ha perdido una vida humana y en ningún momento estamos justificando la acción que pudo haberse cometido”.

 Foto: Cortesía
7 de 10

El abogado enfatizó que “ninguna persona, aunque haya consumido cualquier tipo de sustancia, querría deliberadamente matar a otra, porque también se pone en riesgo”.

 Foto: Cortesía
8 de 10

La versión inicial de las autoridades indica que Mendoza habría intentado escapar, aunque fue interceptado por militares que notaron el mal estado del vehículo.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Por su parte, la defensa del joven sostiene que podría existir un segundo involucrado, presumiendo que era quien conducía el vehículo al momento del incidente.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Las investigaciones continúan en marcha para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

 Foto: Cortesía
