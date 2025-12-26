Conductor acusado de matar a motociclista dice que “no recuerda lo que paso”

La defensa de José Mendoza, acusado de embestir a un motociclista en el anillo periférico de Tegucigalpa durante la madrugada de Navidad, asegura que no recuerda nada de lo ocurrido
El joven conductor acusado de matar a un motociclista durante la madrugada del jueves 25 de diciembre se encuentra bajo custodia policial y asegura no recordar lo ocurrido.
El incidente tuvo lugar en plena Navidad, cuando el conductor, aparentemente bajo los efectos del alcohol, embistió a un motociclista en el anillo periférico, a la altura de la colonia La Cañada.
El acusado fue identificado como José Mendoza, de 23 años, estudiante de la carrera de Ingeniería de Negocios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Según declaraciones de su abogado, Marlon Arévalo, Mendoza sostiene que “no recuerda lo que pasó” durante el accidente.
“El no recuerda sinceramente lo que sucedió; una vez que ocurrió el accidente, se quedó dormido dentro del carro”, afirmó su defensa.
Arévalo también señaló que “son situaciones que se deben investigar; sabemos que se ha perdido una vida humana y en ningún momento estamos justificando la acción que pudo haberse cometido”.
El abogado enfatizó que “ninguna persona, aunque haya consumido cualquier tipo de sustancia, querría deliberadamente matar a otra, porque también se pone en riesgo”.
La versión inicial de las autoridades indica que Mendoza habría intentado escapar, aunque fue interceptado por militares que notaron el mal estado del vehículo.
Por su parte, la defensa del joven sostiene que podría existir un segundo involucrado, presumiendo que era quien conducía el vehículo al momento del incidente.
Las investigaciones continúan en marcha para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.