De reina de los medios a prófuga: El desplome financiero de Anne Jakrajutatip en Tailandia

Bangkok, Tailandia.- La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias y todos los activos de la copropietaria de Miss Universo, Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, sobre quien pesa una orden de arresto por no presentarse al final de un juicio en el que es acusada de fraude.

La corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, tenía previsto dictar este viernes la sentencia del caso, por el que emitió una orden de arresto contra Anne el pasado 25 de noviembre, después de que la tailandesa no se presentase a la audiencia.

El tribunal no ha difundido hasta el momento información nueva sobre la sentencia.

Sin embargo, la CBVT publicó un comunicado en el que declara a Anne, creadora del conglomerado empresarial JKN Global Group, una persona "no apta y poco confiable" para los negocios y la señala por presunta malversación y desvío de fondos a través de testaferros y de firmar contrataciones fantasmas para engañar a inversores.