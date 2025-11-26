Orden de arresto para Anne Jakrajutatip: nuevo escándalo sacude a Miss Universo

El escándalo que rodea a Miss Universo ha escalado aún más luego de que un tribunal en Bangkok emitiera una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, empresaria tailandesa y co-propietaria del certamen.
La decisión se tomó después de que Anne no se presentara a la audiencia donde se leería el veredicto por un caso de presunto fraude, lo que llevó al tribunal a considerarla un riesgo de fuga.
La demanda fue presentada por el cirujano plástico Raweewat Maschamadol, quien asegura que Anne lo convenció de invertir cerca de 30 millones de baht (unos 930 mil dólares) en bonos corporativos de JKN Global Group, la empresa de medios que lideraba la ejecutiva.
Según el demandante, Anne ocultó información financiera clave y prometió una capacidad de pago que la compañía no tenía.
El tribunal revocó su fianza, ordenó su detención inmediata y fijó una nueva fecha para la lectura del veredicto: el 26 de diciembre.
La ausencia de Anne en la audiencia ha alimentado rumores de que habría salido del país, incluso hacia México, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. También se ha especulado sobre una posible conversión de activos a criptomonedas, algo que JKN ha negado.
Este caso se suma a una serie de problemas que arrastra JKN Global, que actualmente enfrenta un proceso de reestructuración de deuda tras acumular pasivos por más de 3 mil millones de baht.
La Comisión de Bolsa de Tailandia también ha acusado a Anne y a su hermana de falsificar estados financieros y manipular registros contables, lo que agravó la crisis de la compañía.
Aunque Anne renunció a sus cargos ejecutivos en junio, sigue siendo la accionista mayoritaria y una figura clave detrás de la organización.
Su situación legal llega en un momento especialmente delicado para Miss Universo, que también ha enfrentado críticas por la reciente edición del certamen en Bangkok, marcada por denuncias de irregularidades y tensiones internas que habrían favorecido la victoria de la mexicana Fátima Bosch.