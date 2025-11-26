Stranger Things 5: A qué hora se estrena en Honduras y lo que debes saber antes de verla

El gigante del streaming dividirá la despedida en tres entregas. Este primer volumen de cuatro capítulos, habilitado desde hoy —a partir de las 7:00 de la noche, hora de Honduras—, tendrá continuidad hasta el 25 de diciembre —con tres episodios— y la parte conclusiva, con una duración de dos horas, llegará el 31 de diciembre tanto en la plataforma como en salas de cine, simultáneamente