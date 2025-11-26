Stranger Things 5: A qué hora se estrena en Honduras y lo que debes saber antes de verla

Stranger Things, la producción de Netflix que transformó la manera de narrar la fantasía en televisión, inicia hoy su tramo decisivo con el estreno del primer volumen de su quinta y última temporada. A continuación, los detalles.
El relato se sitúa en el otoño boreal de 1987 y retoma el impacto de los múltiples portales abiertos en Hawkins, Indiana.
El pueblo continúa bajo tensión mientras el grupo protagonista intenta dar con Vecna, ahora con un control más sólido sobre la ciudad.
El gobierno mantiene a la población en cuarentena y reactiva la persecución de Eleven, obligándola a esconderse otra vez. Esto sin contar que se aproxima el aniversario de la desaparición de Will Byers y la atmósfera adquiere un tono que anticipa, por supuesto, el enfrentamiento final.
El elenco original retoma sus personajes para una última aparición conjunta. Millie Bobby Brown vuelve como Eleven, acompañada por Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Winona Ryder y David Harbour. Linda Hamilton se incorpora como la doctora Kay, figura aún enigmática cuya participación promete un hilo vital en la narrativa.
El gigante del streaming dividirá la despedida en tres entregas. Este primer volumen de cuatro capítulos, habilitado desde hoy —a partir de las 7:00 de la noche, hora de Honduras—, tendrá continuidad hasta el 25 de diciembre —con tres episodios— y la parte conclusiva, con una duración de dos horas, llegará el 31 de diciembre tanto en la plataforma como en salas de cine, simultáneamente
“La reputación”, “La desaparición de (censurado por ahora)”, “La trampa de Turnbow”, “El hechicero”, “Locutor explosivo”, “Escape de Camazotz”, “El puente” y “Lo correcto arriba” son los títulos de cada episodio, confirmando una temporada llena de misterio y acción.
La expectación por el estreno de esta temporada convive con llamados a boicot en redes sociales. Estos cuestionamientos son impulsados por las expresiones públicas de apoyo a Israel de dos actores, un tema que ha reactivado un debate que acompaña a la serie desde hace meses.
Noah Schnapp, quien interpreta a Will, quedó en el centro de la controversia debido a sus antecedentes familiares y a un viaje que realizó a Israel en 2023. La crítica se intensificó cuando circuló un video en el que se le veía junto a personas que sostenían pegatinas con frases como “Hamás es ISIS”.
Brett Gelman, quien da vida a Murray Bauman, también fue señalado por sus publicaciones en apoyo a Israel durante la guerra
La serie, que vio la luz en 2016, regresa con su quinta y última temporada bajo la dirección de los hermanos Ross y Matt Duffer.
Los creadores han descrito esta despedida como la entrega más emotiva y ambiciosa de toda la franquicia.