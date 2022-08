Pavimentación de carreteras olvidadas, una demanda histórica de los pobladores de Lempira

En la comparecencia del jueves por la tarde, un molesto y hasta burlesco Manuel Zelaya advirtió al grupo de alcaldes y pobladores que se desplazaron hasta Casa Presidencial que por la fuerza no conseguirían nada, añadiendo que deben de renegociar los contratos con las constructoras.

Esperanzados a esa promesa el grupo de dirigentes de La Campa buscaba encontrar un compromiso en Casa Presidencial, sin embargo, no solo se toparon con una negativa ante la falta de presupuesto, de acuerdo al asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales , sino que además fueron objeto de burlas.

Ante la dificultad que les implica poder desplazarse a través de los tramos carreteros que conectan el occidental departamento de Lempira, una delegación conformada por representantes de la etnia lenca y los alcaldes de La Campa y Piraera.

Encabezados por Darwin Reyes, presidente del proyecto de pavimentación y los ediles Deybin Mendoza (Piraera) y Roberto Santos (La Campa) la delegación esperaba una respuesta pronta y positiva por parte del gobierno, sin embargo, recibieron la negativa del Ejecutivo y protagonizaron el polémico incidente con Manuel Zelaya.

Según el también exmandatario hondureño, en este momento el gobierno no cuenta con los recursos para dar continuidad a la construcción de tramos carreteros, añadiendo que esto sucede en todo el país y no solo en La Campa.

“Ya les expliqué, durante 15 o 20 minutos. No hay dinero. Si objetivamente fuera, no hay forma de prolongar todas esas carreteras que quedaron paradas. Están paradas en todo el país, no solo en La Campa”, expresó.

Fue después de esto, que Zelaya atacó a Darwin Reyes, presidente del proyecto de pavimentación, asegurando que era medio “durito” para entender las cosas que él estaba hablando y que si no lo entendía él, no lo entenderían los demás miembros de la comunidad lenca que viajaron con ellos.

“Con ustedes se está haciendo un gran esfuerzo, una gran diferencia porque vemos el esfuerzo que también tiene la comunidad, ¿me entiende Darwin? ¿o no entiende? Este es medio durito para entender, al fin y al cabo dice que quiere ser político. Estoy hablando con Darwin aquí para que entienda, porque si este no entiende, no entienden los demás”, afirmó Zelaya Rosales.

Mendoza, ofendido por el comentario hacia el hombre que les ha ayudado con los proyectos respondió: “Somos lencas, y entendemos lo que nos dice y comprendemos y tenemos pensamiento crítico, aquí es si nos dice que no hay dinero entonces ese mismo dinero, ¿cuál va ser la renovación con la empresa? ¿no se reinicia?”.

El mandatario no tardó en contestar, ya algo molesto, y hasta una mala expresión salió de su boca cuando les preguntó si acaso no entendían porque lo van hacer repetir lo que dijo.

“Dejen este aquí. Andá conseguí el dinero vos pue, te vamos a dar la firma y conseguí el dinero vos para pagarle a todas las empresas que ha dejado el gobierno anterior ¿vos le vas a pagar? No hay dinero ni para pagar la planilla de maestros, ni de alcaldes. Hemos tenido que ir al banco a sacar crédito, eso se entiende, ustedes manejan sus casas, fondos, no hay dinero, ni un centavo”, reiteró Zelaya.

