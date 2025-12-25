Embajada de Alemania tras triunfo de Nasry Asfura: “Seguiremos trabajando conjuntamente”

Tegucigalpa, Honduras.– La Embajada de la República Federal de Alemania en Honduras se pronunció tras la declaratoria de Nasry Juan Asfura Zablah como presidente electo para el periodo 2026-2030.
En un comunicado oficial, la Embajada de Alemania en Honduras felicitó al pueblo hondureño por la jornada democrática realizada durante las elecciones generales 2025.
“La Embajada de la República Federal de Alemania felicita al pueblo hondureño por la fiesta democrática celebrada el 30 de noviembre de este año”, expresó la misión diplomática.
Asimismo, extendió una felicitación directa al ganador del proceso electoral presidencial: “Igualmente, felicitamos al ganador de estas elecciones, Nasry Juan Asfura Zablah”, indicó el pronunciamiento.
La embajada aprovechó el mensaje para reiterar su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con Honduras durante el próximo período de gobierno.
“Seguiremos trabajando conjuntamente en pro de nuestros valores y compromisos compartidos: libertad, seguridad, bienestar y derechos humanos”, señaló el comunicado.
El mensaje de Alemania se suma a otros pronunciamientos internacionales emitidos tras la declaratoria oficial de los resultados electorales en Honduras.
Más de 10 países de Latinoamérica y el resto del mundo se han pronunciado para felicitar a Asfura por su triunfo. La declaratoria oficial se realizó la tarde del miércoles 24 de diciembre, por el Consejo Nacional Electoral.