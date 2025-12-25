Embajada de Alemania tras triunfo de Nasry Asfura: “Seguiremos trabajando conjuntamente”

Tegucigalpa, Honduras.– La Embajada de la República Federal de Alemania en Honduras se pronunció tras la declaratoria de Nasry Juan Asfura Zablah como presidente electo para el periodo 2026-2030.

En un comunicado oficial, la Embajada de Alemania en Honduras felicitó al pueblo hondureño por la jornada democrática realizada durante las elecciones generales 2025.

“La Embajada de la República Federal de Alemania felicita al pueblo hondureño por la fiesta democrática celebrada el 30 de noviembre de este año”, expresó la misión diplomática.