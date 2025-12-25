Embajada de China tras declaratoria:“Respetamos la decisión del pueblo hondureño”

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de China en Honduras se pronunció este jueves -25 de diciembre- tras la declaratoria oficial de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras para el período 2026-2030.
En su mensaje, la representación diplomática expresó que China “respeta la decisión del pueblo hondureño”, en referencia a los resultados proclamados por las autoridades electorales hondureñas el pasado miércoles 24 de diciembre.
Asimismo, la embajada reiteró la disposición del gobierno chino de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales con Honduras durante el próximo período presidencial.
“China está dispuesta a colaborar con Honduras para impulsar la relación bilateral sobre la base del principio de una sola China”, señaló en el mensaje.
El pronunciamiento se produce luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara oficialmente a Nasry Asfura como presidente electo, con más de 1.4 millones de votos a favor.
Chinese Foreign Ministry Spokesperson:— Embajada de China en Honduras (@EmbChinaHn) December 25, 2025
The presidential election is the domestic affair of Honduras. China respects the choice of the Honduran people and stands ready to work with Honduras to advance the bilateral relationship on the basis of the one-China principle. pic.twitter.com/TM030IfWCJ
La declaratoria oficial se desarrolló en medio de un proceso electoral que estuvo marcado por cuestionamientos, revisiones y pronunciamientos de distintos sectores políticos.
Con esta postura, China se suma a las reacciones internacionales tras la declaratoria, reafirmando su reconocimiento al resultado y su interés en mantener la cooperación diplomática con Honduras.