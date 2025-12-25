Embajada de China tras declaratoria:“Respetamos la decisión del pueblo hondureño”

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de China en Honduras se pronunció este jueves -25 de diciembre- tras la declaratoria oficial de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras para el período 2026-2030.

En su mensaje, la representación diplomática expresó que China “respeta la decisión del pueblo hondureño”, en referencia a los resultados proclamados por las autoridades electorales hondureñas el pasado miércoles 24 de diciembre.

Asimismo, la embajada reiteró la disposición del gobierno chino de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales con Honduras durante el próximo período presidencial.