Luis Redondo: “En público se plantan contra lo que hacemos, en privado me buscan para acuerdos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, denunció este jueves que diputados opositores lo buscan para proponerle acuerdos de cara a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en enero de 2023.

A través de su cuenta de Twitter, el titular del legislativo escribió una serie de tuits en donde menciona que congresistas críticos a su gestión lo buscan en privado para poder llegar a acuerdos y colocar a magistrados afines a sus intereses en el Poder Judicial.

“En público se plantan en contra de lo que hacemos, “cuando no hacemos lo que hacían las estructuras criminales que estaban acostumbradas a imponer”, pero en privado me buscan para “acuerdos”, hasta me han pedido ponga en la Corte a sus esbirros, son falsos, cínicos”, apuntó Redondo.