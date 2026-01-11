Captura Nicolás Maduro
Elecciones Honduras 2025
Navidad
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos entretenimiento
Jenna Ortega hace su gran entrada en los Golden Globes 2026
Cortesía
seguir +
Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 18:47
El Heraldo Videos
Videos entretenimiento
Jenna Ortega hace su gran entrada en los Golden Globes 2026
Cortesía
Videos entretenimiento
Alfombra roja encendida: Snoop Dogg llega a los Golden Globes 2026
Cortesía
Videos entretenimiento
¡Momentazo! Selena Gomez y Benny Blanco acaparan todas las miradas en los Golden Globes 2026
Cortesía
Videos entretenimiento
Adam Brody y Leighton Meester deslumbran en la alfombra roja de los Golden Globes
Cortesía
Videos entretenimiento
'Fiesta del té' de los premios BAFTA en Los Ángeles, Estados Unidos
Agencia EFE
Videos entretenimiento
Todo lo que te necesitas, en un solo lugar: descubre las secciones de Utilidad de EL HERALDO
Melissa López
Videos entretenimiento
The DeathList 2026 revela los famosos y líderes mundiales que fallecerán este año
Jefry Sánchez
Videos entretenimiento
Hermosas presentadoras hondureñas celebran con estilo la llegada del Año Nuevo 2026
Jefry Sánchez
Videos entretenimiento
Amores, rupturas y escándalos: la farándula hondureña que marcó 2025
Jefry Sánchez
Videos entretenimiento
Así pasaron la Navidad los famosos de Honduras
Rodiney Cerrato
Videos entretenimiento
Gracias por estar con nosotros! EL HERALDO les desea una feliz navidad a todos los hondureños
Rodiney Cerrato
Videos entretenimiento
Tendencias, estrenos y lo último del entretenimiento nacional e internacional en EL HERALDO
Melissa López