El tatuaje que le hizo Shakira a Beéle
El tatuaje que le hizo Shakira a Beéle en Barranquilla
Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 17:46
El Heraldo Videos
Videos entretenimiento
Ricky Martin llega a cafetería donde le ofrecían bebida gratis
Videos entretenimiento
El tatuaje que le hizo Shakira a Beéle
Videos entretenimiento
Horario y canal para ver Premio Lo Nuestro 2026 en Honduras
Videos entretenimiento
¿Qué son los Therians y por qué sus imitaciones animales fascinan en TikTok?
Videos entretenimiento
Laura Meza confirma el estado de su relación con Rodrigo Auzmendi
Videos entretenimiento
Presentadoras hondureñas celebran San Valentín entre flores y visitas al hospital
Videos entretenimiento
Rosas y girasoles, las favoritas en el Día de San Valentín en Tegucigalpa
Videos entretenimiento
Revelan qué pasó con la boda de Orlando Ponce y Melissa Andino
Videos entretenimiento
Actuación de Bad Bunny en el Super Bowl genera solicitud de multas y revisión de licencias
Videos entretenimiento
Carlos Vives anuncia su regreso a los escenarios de Colombia con su gira "Tour al Sol"
Videos entretenimiento
El Salvador proyecta ingresos de 55 millones de dólares por la residencia de Shakira
Videos entretenimiento
Trump califica show de Bad Bunny como “uno de los peores de la historia”
Rodiney Cerrato