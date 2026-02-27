  1. Inicio
30 años de Pokémon: el fenómeno que sigue conquistando corazones

Tres décadas han pasado desde que el japonés Satoshi Tajiri convirtió su pasatiempo infantil de recolectar insectos en el fenómeno de Pokémon, la franquicia de videojuegos que este viernes celebra su aniversario con un regreso a la región de donde nacieron 'monstruos de bolsillo' tan emblemáticas como Pikachu, Charizard o Bulbasaur.

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 10:10
El Heraldo Videos