Al menos 538 los muertos en las protestas de Irán
Al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que han ido multiplicándose desde entonces por más de cien ciudades de todo el país, según difundió este domingo la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA).
Agencia EFE
seguir +
Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 19:17
El Heraldo Videos
Videos mundo
Al menos 538 los muertos en las protestas de Irán
Agencia EFE
Videos mundo
El volcán Kīlauea aumenta actividad eruptiva en Hawái
Agencia EFE
Videos mundo
Delcy Rodríguez: "Aquí manda el pueblo venezolano y hay un Gobierno, el de Nicolás Maduro"
Agencia EFE
Videos mundo
Daniel Ortega alcanza 19 años en el poder mientras la captura de Maduro agita el escenario político
Agencia EFE
Videos mundo
Polémica por uso de fuerza de ICE en Minneapolis tras tiroteo a mujer durante operativo
Jefry Sánchez
Videos mundo
Nicolás Maduro comparte prisión de alta seguridad con reclusos de alto perfil en Nueva York
Jefry Sánchez
Videos mundo
Treinta años de Tamagotchi, la mascota digital que ahora regresa a sus orígenes en Tokio
Agencia EFE
Videos mundo
El Gobierno Trump acusa a la mujer abatida en Minnesota de "terrorismo doméstico"
Agencia EFE
Videos mundo
La mujer abatida por ICE en Mineápolis era blanca y no era objetivo de un operativo
Agencia EFE
Videos mundo
Agujeros, vidrio y polvo, las marcas del ataque de EE UU en Caracas 72 horas después
Agencia EFE
Videos mundo
Mujeres chavistas dicen que Delcy Rodríguez "no está sola" tras asumir la presidencia
Agencia EFE
Videos mundo
Delcy Rodríguez advierte a quienes la "amenacen": "Mi destino no lo decide sino Dios"
Agencia EFE