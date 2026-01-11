  1. Inicio
Al menos 538 los muertos en las protestas de Irán

Al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que han ido multiplicándose desde entonces por más de cien ciudades de todo el país, según difundió este domingo la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA).

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 19:17
