Golden Globes 2026: ¿Quiénes fueron los mejor vestidos de la alfombra roja?

La alfombra roja de los Golden Globe Awards 2026 volvió a convertirse en el epicentro del glamour y la moda internacional, pero algunos brillaron aún más.
La modelo e influencer Olandria Carthen se atrevió en un diferenciado modelo verde.
La productora de cine y actriz canadiense Odessa Rae.
La actriz cubana Ana de Armas posó entre brillos y detalles en pedrería.
La modelo Sabrina Dhowre Elba se vio magestuosa en café.
La moda masculina bien representada en el actor Glen Powell.
Fina y elegante se vio la actriz estadounidense Zoey Deutch.
La comediante y presentadora Nikki Glaser, entre capas rosas y escote.
En un blanco impoluto, la actriz Emily Blunt.
Amanda Seyfried también desfiló en blanco.
Ariana Grande llevó el negro dramático a la alfombra.
Selena Gómez en un exquisito blanco y negro con plumas.
Jennifer Lawrence se vio angelical y femenina entre flores y transparencias.
En un modelo blanco delicado posó Britanny Snow.
La actriz y productora de cine india Priyanka Chopra, impecable de pies a cabeza.
La maternidad no le impidió destacar a la actriz y cantante estadounidense Hailee Steinfeld.