Golden Globes 2026: ¿Quiénes fueron los mejor vestidos de la alfombra roja?

Desde vestidos de impacto en tonos vibrantes hasta siluetas que redefinen tendencias, esta edición dejó una pasarela que celebró la elegancia, la personalidad y la creatividad

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 18:46
La alfombra roja de los Golden Globe Awards 2026 volvió a convertirse en el epicentro del glamour y la moda internacional, pero algunos brillaron aún más.

 Fotos: EFE.
La modelo e influencer Olandria Carthen se atrevió en un diferenciado modelo verde.

 Foto: EFE.
La productora de cine y actriz canadiense Odessa Rae.

 Foto: EFE.
La actriz cubana Ana de Armas posó entre brillos y detalles en pedrería.

 Foto: EFE.
La modelo Sabrina Dhowre Elba se vio magestuosa en café.

 Foto: EFE.
La moda masculina bien representada en el actor Glen Powell.

 Foto: EFE.
Fina y elegante se vio la actriz estadounidense Zoey Deutch.

 Foto: EFE.
La comediante y presentadora Nikki Glaser, entre capas rosas y escote.

 Foto: EFE.
En un blanco impoluto, la actriz Emily Blunt.

 Foto: EFE.
Amanda Seyfried también desfiló en blanco.

 Foto: EFE.
Ariana Grande llevó el negro dramático a la alfombra.

 Foto: EFE.
Selena Gómez en un exquisito blanco y negro con plumas.

 Foto: EFE.
Jennifer Lawrence se vio angelical y femenina entre flores y transparencias.

 Foto: EFE.
En un modelo blanco delicado posó Britanny Snow.

 Foto: EFE.
La actriz y productora de cine india Priyanka Chopra, impecable de pies a cabeza.

 Foto: EFE.
La maternidad no le impidió destacar a la actriz y cantante estadounidense Hailee Steinfeld.

 Foto: EFE.
