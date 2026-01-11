  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

La afición azulgrana celebra el título de la Supercopa contra el Madrid

Los aficionados azulgranas han celebrado este domingo el título de Supercopa conseguido ante el Real Madrid en Yeda, y lo han hecho ante los televisores que han retransmitido el partido y frente a los que se han congregado en muchos bares de la capital catalana, y luego, como es tradicional, junto a la fuente de Canaletas en la populares Ramblas.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 17:00
El Heraldo Videos