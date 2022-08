Diputado suplente José Gaido se une al Partido Liberal tras ser suspendido por el PAC

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdiputado suplente del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), José Gaido, se unió a las filas del Partido Liberal luego de ser suspendido del instituto político en el que salió electo.

En un acto celebrado en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Gaido juró promesa de ley ante el presidente de dicha institución política, Yani Rosenthal.

“Estamos en esta conferencia de prensa para anunciar la adhesión a la bancada liberal del diputado Jorge Gaido, quien hasta la fecha había sido miembro de la bancada del PAC. A él lo expulsaron injustamente de esa bancada por sus convicciones liberales, porque viene de una familia liberal y ha decidido formar parte de esta bancada liberal”, manifestó Yani Rosenthal.

Por su parte, Gaido señaló que fue expulsado del PAC por sus convicciones liberales y adelantó que bajo la bandera rojo blanco rojo buscará legislar en favor del pueblo hondureño.

“Como dice el presidente, a mí me expulsaron del PAC por siempre llevar las ideas liberales. Yo vengo de una familia liberal y vengo a legislar por y para el pueblo. Por esas decisiones me sacaron del partido y ahora me estoy uniendo al Partido Liberal”, expresó.

