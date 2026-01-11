  1. Inicio
Reino Unido pide respeto a resultados electorales y una transición pacífica en Honduras

El gobierno británico subrayó la importancia de acatar las decisiones de los organismos electorales, destacando que el respeto al proceso democrático es clave para la estabilidad institucional

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 20:38
El mensaje del Reino Unido se une al llamado internacional a respetar los resultados oficiales del CNE.

Tegucigalpa, Honduras.-La Embajada del Reino Unido en Honduras instó a respetar los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los cuales confirman a Nasry Asfura como presidente electo del país, así como la elección de diputados al Congreso Nacional y autoridades municipales.

A través de un mensaje en la red social X, el gobierno británico subrayó la importancia de acatar las decisiones de los organismos electorales, destacando que el respeto al proceso democrático es clave para la estabilidad institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras.

Nasry Asfura sale de Palmerola a su primera gira a Estados Unidos e Israel

En su pronunciamiento, el Reino Unido enfatizó que el pueblo hondureño merece una transición pacífica, segura y transparente, en un momento crucial para el futuro político del país tras la finalización del proceso electoral.

El mensaje se suma a otras reacciones de la comunidad internacional que han seguido de cerca el desarrollo de los comicios y el proceso de declaratoria oficial, reiterando su respaldo a los mecanismos democráticos y al orden constitucional.

CNE desmiente a la ENAG: declaratoria de elecciones sí fue llevada

Asimismo, la postura del Reino Unido refuerza el llamado al diálogo, la calma y el respeto entre los distintos actores políticos, con el objetivo de preservar la gobernabilidad y evitar escenarios de confrontación social.

Las autoridades electorales hondureñas han reiterado que el proceso se desarrolló conforme a la ley y que los resultados proclamados son producto del escrutinio oficial, en medio de un contexto político marcado por tensiones y llamados a la transparencia.

