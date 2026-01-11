Reino Unido pide respeto a resultados electorales y una transición pacífica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Embajada del Reino Unido en Honduras instó a respetar los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los cuales confirman a Nasry Asfura como presidente electo del país, así como la elección de diputados al Congreso Nacional y autoridades municipales. A través de un mensaje en la red social X, el gobierno británico subrayó la importancia de acatar las decisiones de los organismos electorales, destacando que el respeto al proceso democrático es clave para la estabilidad institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras.

En su pronunciamiento, el Reino Unido enfatizó que el pueblo hondureño merece una transición pacífica, segura y transparente, en un momento crucial para el futuro político del país tras la finalización del proceso electoral. El mensaje se suma a otras reacciones de la comunidad internacional que han seguido de cerca el desarrollo de los comicios y el proceso de declaratoria oficial, reiterando su respaldo a los mecanismos democráticos y al orden constitucional.